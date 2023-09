Näin Sanna Marin jätti jäähyväisensä SDP:n puheenjohtajana: "Joskus vanhasta on luovuttava"

– On valinta antaa valtaa niille, jotka eivät pidä jokaista ihmistä arvoltaan ja oikeuksiltaan yhdenvertaisina. On valinta ottaa tuloja niiltä joilla ei ole, ja antaa niille joilla on. Ja on valinta tehdä se piiloutuen välttämättömyyden selän taakse, sanoi Marin viitaten Orpon hallitukseen.