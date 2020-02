Sankaritoimittaja vai vaarallinen rikollinen? Ison-Britannian oikeus pohtii, luovutetaanko Wikileaks-Assange Yhdysvaltoihin

Kannattajilleen Assange, 48, on sankaritoimittaja, sananvapauden puolustaja ja totuuksien paljastaja. Vastustajiensa mukaan hän on vaarallinen kansainvälinen rikollinen, jonka julkaisemat tiedot ovat vaarantaneet jopa kokonaisten valtioiden turvallisuuden.

Luovutus voisi vaientaa muita vuotajia

– Jos Assange luovutetaan Yhdysvaltoihin, sillä on todennäköisesti vaientava vaikutus kaikkiin niihin, jotka pitävät velvollisuutenaan julkaista erilaisiin väärinkäytöksiin liittyviä tietoja, mikä puolestaan rajoittaa yleisön oikeutta saada totuudenmukaista tietoa. Assangen luovutusoikeudenkäynti on siksi myös sananvapauskysymys, sanoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä.

"Kansalliseen turvallisuuteen voi vedota aina"

Yhdysvaltojen mukaan vuodetut tiedot vaaransivat sen kansallisen turvallisuuden sekä joukon amerikkalaisten kanssa yhteistyötä tehneitä ihmisiä muun muassa Irakissa ja Afganistanissa. Patomäki sanoo, että se mikä on oikeutettua salailua, on aina veteen piirretty viiva.

Seksuaalirikoksistakin epäilty Assange on vaikea sankari

Monien on vaikea sovitella sankarinviittaa Assangen ylle tämän persoonan ja henkilökohtaisten kohujen takia. Assange tunnetaan erikoisena ja hankalanakin ihmisenä, jota esimerkiksi hänen entinen ystävänsä ja Wikileaksin entinen kakkosmies Daniel Domscheit-Berg on kuvaillut epävakaaksi, vainoharhaiseksi ja vallanhimoiseksi despootiksi.

Clintonin sähköpostivuoto kirvoitti kysymyksiä Venäjä-suhteesta

Onko oikeudenmukainen oikeudenkäynti mahdollinen?

Muun muassa YK:n kidutuksen vastaisen työn erityisasiantuntija Nils Melzer on varoittanut, ettei Assange välttämättä saa Yhdysvalloissa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Mäkelän mukaan keskeinen ongelma on se, minkä lain nojalla oikeutta käytäisiin.

– Assangea uhkaa enimmillään 175 vuoden vankeus, kun syytteiden perustana on vakoilua koskeva Espionage Act, joka on säädetty sodanajan oloja silmälläpitäen. Se ei ole reilua, Mäkelä sanoo.

– Jos ajatellaan Britannian viranomaisten toimintaa Assangen tapauksessa, se on ollut hyvin puolueellista. He olivat esimerkiksi valmiita maksamaan suuria summia siitä, että Assange pysyi Ecuadorin lähetystössä, Patomäki sanoo.

Paljastukset johtaneet päinvastaiseen lopputulokseen

– Jos tapahtumat sijoittaa maailmanhistorian laajempaan prosessiin, lopputulos on itse asiassa paljon huonompi maailma kuin se, jossa Wikileaks aloitti toimintansa (vuonna 2006). Wikileaksin tahattomana vaikutuksena on ollut julkisuusperiaatteen kaventuminen, kun maailma on siirtynyt konservatiivisempaan ja militaristisempaan suuntaan. Se on täysin päinvastainen lopputulos kuin mitä alun perin tavoiteltiin, Patomäki sanoo.