Assangelle lupa valittaa luovutuspäätöksestään Yhdysvaltoihin

Tuomioistuin oli kolmesta Assangen esittämästä perusteesta samaa mieltä ja on siksi keskeyttänyt luovutuspäätöksen toimeenpanon kolmen viikon ajaksi. Sinä aikana Yhdysvaltojen hallinnon edustajien on annettava takuut siitä, että se kohtelee Assangea asianmukaisesti eikä häntä uhkaa kuolemanrangaistus.



Assangen valitusta Yhdysvaltoihin luovuttamisesta on käsitelty aiemmin useassa eri oikeusasteessa Britanniassa.