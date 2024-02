Yhdysvaltain edustajan mukaan Julian Assangen syytteet perustuvat "oikeusvaltioperiaatteeseen ja todisteisiin"

Yhdysvaltojen hallituksen edustaja ilmoitti tänään Wikileaks-vuotosivuston perustajan Julian Assangen luovutusoikeudenkäynnissä, että Assangen syytteet perustuvat "oikeusvaltioperiaatteeseen ja todisteisiin".



Assangen valitusta Yhdysvaltoihin luovuttamisesta on käsitelty aiemmin useassa eri oikeusasteessa Britanniassa. Eilen Assangen asianajajat vetosivat oikeudessa, että aiemmat luovutuspäätökset ovat sisältäneet "lakivirheitä". Lisäksi he katsovat, että Assangea uhkaava vuosikymmenten mittainen vankeusrangaistus on suhteeton.



Oikeus ei anna tuomiotaan Assangen valituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä heti istuntojen jälkeen, vaan myöhempänä ajankohtana, jota ei ole vielä ilmoitettu.