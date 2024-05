Assange sai luvan jäädä toistaiseksi Britanniaan

Tietovuotosivusto Wikileaksin perustaja Julian Assange on saanut luvan valittaa brittituomioistuimen päätöksestä sallia hänen luovuttamisensa Yhdysvaltoihin. Tämä tarkoittaa, että Assange jää toistaiseksi Britanniaan.

Yhdysvalloissa oikeusviranomaiset haluavat Assangen oikeuteen useista syytteistä, jotka liittyvät Wikileaksin vuonna 2010 julkaisemiin ja salaiseksi luokiteltuihin asiakirjoihin. Hänen valitustaan Yhdysvaltoihin luovuttamisesta on käsitelty aiemmin useassa oikeusasteessa Britanniassa.

Nyt valitusoikeus liittyy siihen, toteutuuko Assangen sananvapaus mahdollisessa oikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa. Jos valituslupaa ei olisi myönnetty, Assangella ei olisi enää ollut keinoja luovuttamisen estämiseksi. Nyt hänellä on jälleen edessään uusi vääntö oikeudessa.

Australialainen Assange on ollut vangittuna Britanniassa useita vuosia. Häntä pidetään edelleen Belmarshin vankilassa Lontoon lähellä, vaikka hän on jo kauan sitten suorittanut rangaistuksen, jonka sai ehdonalaismääräyksiensä rikkomisesta. Assangea ei ole vapautettu, koska oikeuden mukaan on olemassa merkittävä riski, että hän pakenee eikä oikeusjuttua saada vietyä loppuun.