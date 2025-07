Samuel Purola kommentoi hylkäyskohuaan: "Aivan yliampuvaa"

Samuel Purola on nopeassa kunnossa, mutta jopa sata metriä on tällä hetkellä liian pitkä matka.

200 metrillä juoksu hajoaa viimeistään loppusuoralle tultaessa. Miehen omien sanojen mukaan 100 metrilläkin puolimatkassa tapahtuu radikaali käänne.

– Sitten tehot syödään kropasta. Ei vain jaksa enää painaa. Energiat loppuu kesken. Luulen, että se johtuu siitä, kun on ollut niin nopeuspainotteista treeniä, että on tottunut juosta 60 metriin asti kovaa, mutta siitä eteenpäin on oman onnensa nojassa, Purola pohtii.

– Jatkon kannalta huomaa, että ne pidemmät juoksut on todella tärkeitä minulle.

Purola kellotti Tampereen Motonet-kilpailussa 200 metriä aikaan 20,99. Tällä kaudella miehen paras noteeraus on 20,82.

– EI tänään kulkenut, oli väsy päivä, Purola kommentoi menoaan.

"Epäreilua urheilijoita kohtaan"

Joensuussa Purola pääsi juoksemaan 100 metrin finaalissa, vaikka hän otti varaslähdön alkuerissä. Syy oli muutaman tuhannesosan liian nopea reagointi lähtölaukaukseen. Tapausta puitiin jälkikäteen mediassa.

– Minun mielestäni jälkipuinti oli aivan yliampuvaa, koska kyseessä oli tilanne, jossa kyseenalaista sääntöä sovellettiin, Purola linjaa.

– Urheilija reagoi paukkuun ja tulee hylätyksi, niin mun mielestä tuomari ja kisajärjestäjä teki ihan oikean arvion, että annetaan tässä tilanteessa uusi mahdollisuus, kuten muuallakin maailmassa tehdään.

Pikamatkojen lähdössä nopein sallittu reagointi on edelleen sääntöjen mukaan yksi kymmenys. Tätä sääntöä on kritisoitu pitkään eri tahoilta, mutta muutosta siihen ei ole tullut.

– Onhan sitä puhuttu jo toista kymmentä vuotta, että se sääntö pitäisi uusia. Mutta ei ole mitään kuulunut. Kyllähän se ehdottomasti joku eri systeemi pitäisi keksiä. On epäreilua urhelijoita kohtaan, että saattaa joutua hylätyksi nopeasta lähdöstä. Ei sen niin pidä mennä, Purola sanoo.