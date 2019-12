Tuhkarokko jyllää myös Kongossa: kahdelle miljoonalle lapselle pikarokotus

Yli kaksi miljoonaa lasta rokotetaan tuhkarokkoa vastaan lähipäivinä Kongossa, ilmoitti Maailman terveysjärjestö WHO torstaina. Maassa on meneillään maailman tämän hetken laajin tuhkarokkoepidemia, jossa on kuollut tänä vuonna yli 5 000 ihmistä.