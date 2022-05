Sami Vatanen letkautti brutaalin heiton maalistaan – Leijonilla nyt todella harvinainen sauma MM-kotikisoissaan: ”Niin ainutlaatuista”

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Tiukkaa vääntöähän tuo oli. Tässä joukkueessa on kovat voimat takana. Ei ole väliä, että mikä tilanne on, 1–0 niille tai meille. Teemme omaa hommaamme 60 minuutin ajan ja se antaa meille mahdollisuuden voittaa. Molemmat joukkueet pelasivat hyvää lätkää ja teimme yhden enemmän. Täällä on hienoa vetää, kotiyleisön edessä. Nautitaan, palautellaan ja ollaan valmiita huomenna, Vatanen heitti MTV Urheilulle.