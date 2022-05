Leijonien tähtihyökkääjä naulasi ällistyttävän komean osuman – tätä täydellisemmin ei voi enää sijoittaa: "Lähti hyvin kyllä"

– Kaveri lähti höntyilemään ja heidän alivoimansa oli aika repaleisena siinä. He yrittivät paineistaa, mutta saimme neliön muutamalla syötöllä auki. Näin heti, että nyt on väylä auki, kun ”Bobi” (Lehtonen) saa kiekon. Hän antoi hyvän syötön. Kaveri otti poikittaissyöttöä pois ja ikään kuin heitti maton siihen. Oli hyvä paikka ampua läheltä, Manninen kertasi osumaansa MTV Urheilulle.

– Kun on neljä parasta mukana, niin on selvää, että finaalipaikka ei irtoa mitenkään helpolla. Saimme pitkiä hyökkäyksiä ja pystyimme sitä kautta aiheuttamaan jäähyjä tai iskemään maaleja. Käytimme hyvin momentumit hyväksemme ja saimme otetta. Samaan aikaan kaverilla oli paljon taitoa ja he saivat ihan samalla tavalla pitkiä hyökkäyksiä aikaiseksi. Olimme kärsivällisiä ja maltoimme puolustaa. Hyvä peli, hyvä fiilis, Manninen perkasi.

– Se on ollut jo pidempään niin. Meillä on vahva luotto ja sitoutuminen siihen, että oli tilanne mikä tahansa, niin tiedämme, että saamme vielä paikkoja. Peli ei lähde liikaa viemään. Emme turhaudu. Meillä on hyvin sitoutunut porukka, joka puhaltaa yhteen hiileen. On nautinto pelata tuota peliä, Manninen tunnustaa.