Moottoriveneilijä Sami Seliön vene lensi rajusti ympäri F1-veneiden MM-sarjan kilpailussa Kiinan Shanghaissa. Suomalaisen vene jäi kellumaan mereen pohja ylöspäin, ja Seliöltä kesti saada turvavyönsä auki.

– Kun happi loppuu, ja olet veden alla jumissa, niin kyllä siinä ehti tulla jo mieleen, että toivottavasti sukeltajat ovat kohta täällä. Onneksi minulla on kokemusta tällaisista tilanteista enkä panikoinut. Sain itseni lopulta irti ja pääsin nousemaan pinnalle, Seliö kuvaili kauhun hetkiään tiedotteessa.

Seliö, 50, pääsi ohjaamosta vasta kolmannella yrityksellään. Vene kaatui neljä kierrosta ennen Shanghain kisan loppua, koska sen keulapiikki nappasi aaltoon kiinni.

Seliö selvisi tilanteesta ilman vammoja. Kilpailun voittoon ajoi Ruotsin Jonas Andersson.