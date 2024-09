Sami Pajarilla huolenaihe Chilen MM-rallin alla – "Haastetta piisaa"

Chilen MM-ralli 26. –29 .9. To: Testierikoiskoe klo 14.30 alkaen Pe: EK:t 1–6 klo 14.20 alkaen La: EK:t 7–12 klo 14.50 alkaen Su: EK 13–16 klo 14.15 alkaen

Suomen tiet ja olosuhteet olivat kuitenkin Pajarille entuudestaan tutut. Chilessä edessä on täysin erilainen haaste.

– Viime vuonna jäi hyvät fiilikset tästä kisasta. On haastavia pätkiä, mutta osa on tosi makeita, nopeita ja kallistettuja mutkia. Hyvännäköistä rallitietä. Osa pätkistä on tosi rajuja tien pinnalta. Kuluttaa rengasta tosi paljon, Pajari ennakoi.