Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari taistelee neljän ajetun erikoiskokeen jälkeen Saudi-Arabian MM-rallin voitosta.

Pajari aloitti torstaipäivän erinomaisesti ja piti vahvaa vauhtia läpi aamupäivän. Neljän erikoiskokeen jälkeen Pajari on kolmantena vain 1,7 sekunnin päässä kisaa johtavasta M-Sportin Martins Sesksistä.

– Kun on uusi ralli kaikille, niin kyllä meillä oli se ajatus, että kun kukaan ei kuitenkaan ihan tarkkaan tiedä, mitä pitäisi odottaa, niin mennään oman näkemyksen mukaan niin hyvin kuin pystytään heti alkuun. On siellä varmasti osuuksia, joissa hyödytään lähtöpaikasta jonkin verran. En tiedä, miten paljon se vaikuttaa. Kivasti mennyt tähän asti, mutta aika aikaista sanoa mitään sen enempää, Pajari toteaa tyynesti MTV Urheilulle.