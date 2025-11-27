Kalle Rovanperän torstaiaamupäivä Saudi-Arabian MM-rallissa oli rengasrikon sävyttämä.

Rovanperä kärsi rengasrikon kisan neljännellä erikoiskokeella ja putosi jo yli minuutin päähän kisaa johtavasta M-Sportin Martins Sesksistä. Suomalaistähti oli huoltotauolla turhautunut ja ymmällään, koska ei tiennyt lainkaan, mistä rengasrikko oikein tuli.

– Tällaista se on ollut koko vuoden. Ihan älytön määrä rengasrikkoja, ja suurin osa tulee ilman mitään osumia tai ajovirheitä. Nyt oli taas samanlainen – ei mitään hajua. Varsinkaan siinä pätkän alussa ei ollut mitään paikkaa, mistä normaalisti tulisi rengasrikkoja. Sieltä taas kuitenkin tuli jostain, Rovanperä manaa MTV Urheilulle.

Ennen rengasrikkoaan Rovanperä taisteli paikasta kuuden parhaan joukkoon. Aamupäivän lenkillä ensimmäisenä erikoiskokeille lähteneet kuljettajat putsasivat teitä taaempaa lähteneille, jotka pyyhkäisivät pääsääntöisesti parempia aikoja tauluun kuin esimerkiksi Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Rovanperä.