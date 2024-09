Sami Pajari kiivaan spekulaation keskellä

Toyota nosti Pajarin kisavastuuseen japanilaiskuski Takamoto Katsutan tilalle. Se tietää 22-vuotiaalle suomalaiselle loistavaa näytönpaikkaa ja on selvä signaali tiimin aikeista harkita Pajaria myös ensi kauden kisatiimiin.

– Totta kai se olisi tosi hieno juttu ja totta kai se on hieno huomata, että monessa spekulaatiossa meidän nimemme on otettu esille ja meidät on noteerattu.