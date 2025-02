Salkkarit-tähti Sofia Lehtinen 18 vuotta! Työ näyttelijänä on opettanut, mutta näkyvyydellä on ollut myös kääntöpuolensa

Sofia Lehtinen viettää 18-vuotissyntymäpäiväänsä tiistaina.

Salatut elämät -sarjassa Lailaa esittävä näyttelijä Sofia Lehtinen täyttää tiistaina 18. helmikuuta 18 vuotta. Hän kertoo MTV Uutisille lähtevänsä juhlistamaan syntymäpäiväänsä Tallinnaan yhdessä ystävänsä kanssa.

– Jännää. Ensimmäinen kerta ulkomailla ilman vanhempia. Vaikka eihän Tallinna hirveän kaukana ole. Katsoo nyt, miten sieltä sitten selvitään, hän toteaa.

Näyttelijä kertoo ottavansa täysi-ikäisyyden vastaan rauhallisin mielin.

– Tämä on ehkä vähän haikeaa, mutta ei se varmaan elämääni hirveästi muuta. Olen koko lapsuuteni miettinyt, että vitsi, kun olisin 18. Nyt sitten ajattelen, että olisinpa vielä 8-vuotias ja ala-asteella, hän nauraa.

Näyttelijä kertoo eläneensä ihanan lapsuuden. Hän oli jo lapsena urheilullinen, ja harrastukset, joita on pitkä lista aina telinevoimistelusta, yleisurheilusta ja kamppailulajeista futikseen, ovat opettaneet hänelle säntillisyyttä.

Lehtisen perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi yksi veli, ja heillä on myös aina ollut koira. Lehtinen on perheensä ja sukunsa ainoa näyttelijä, mutta muusikoita suvusta sen sijaan löytyy muutama, muun muassa hänen pappansa.

Näyttelemisestä Lehtinen innostui jo ala-asteikäisenä, ja hän esittikin koulussa improvisoituja näytelmiä yhdessä kavereidensa kanssa. Lehtisen ollessa 11-vuotias aloitti yksi hänen kaverinsa teatteriharrastuksen, ja Lehtinen päätti mennä mukaan.

– Olin siellä vuoden, kunnes ajattelin, että olisi kivaa kokeilla kameranäyttelemistä. Tein hakuprofiilin ja pääsin sitä kautta Salkkareihin, hän kertaa.

Lehtinen sai vanhemmiltaan oitis tukea ja kannustusta, kun hän kertoi haluavansa hakea näyttelijäntöitä.

– Äitini auttoi minua tekemään hakuprofiilin, ja katsoimme yhdessä, mihin voisin hakea, hän kertoo.

Näyttelijä kertoo, ettei olisi uskonut pääsevänsä Salkkareihin. Hänellä on edelleen tallessa video, jolla haki roolia sarjasta.

– Katsoin sen juuri pari päivää sitten, ja ajattelin, että ei herranen aika. Miten tuolla on päässyt, hän kertoo huvittuneena.

Sofia Lehtinen tanssi vastikään vanhat.

Lehtinen on saanut perheeltään valtavasti tukea läpi Salkkarit-taipaleensa. Vanhemmat alkoivat oitis katsoa sarjaa, kun hänet valittiin Lailan rooliin.

– Olen saanut heiltä pelkkiä positiivisia kommentteja. Välillä he sanovat kyllä kehityskohteita, mutta myös, että olen kehittynyt tosi hyvin, hän sanoo.

Lehtinen muistaa jännittäneensä kovasti ensimmäistä työpäiväänsä Salkkareissa. Kameran edessä jännitys kuitenkin hellitti otettaan.

Salkkareiden ohjaaja kertoi tuolloin Lehtiselle, ettei roolihahmoon liittyen annettaisi liiemmin ohjeita, vaan näyttelijä saisi alkaa rakentamaan ja kehittämään hahmoaan itse. Hän kertoo, että nuorten kohdalla hahmoa lähdetään usein hakemaan ja rakentamaan omasta itsestä.

– Eli ottaa hahmoon vaikka sen, miten itse reagoisi jossain tilanteessa, hän valottaa.

Oman roolihahmon rakentaminen oli Lehtisen mielestä jännittävä, mutta tosi kiva juttu. Hän kuitenkin myöntää ottaneensa asiasta myös paineita.

– Minulla ei oikein ollut kokemusta hahmon luomisesta, niin olihan se aika jännä paikka. Mutta kun pääsi tähän työyhteisöön kiinni ja oppi enemmän asioita, niin kyllä se siitä sitten lähti.

Nuorena työelämään astuminen on opettanut Lehtiselle vastuunkantoa ja aikatauluttamista. Koulun ja töiden yhteensovittaminen on terävöittänyt näyttelijälle, että hän on itse vastuussa siitä, että saa kaiken tehdyksi.

Näkyvyys

Koulukaverit saivat tiedon Lehtisen roolista, kun hänen esittämänsä Laila-hahmon saapumisesta Salkkareihin kerrottiin sarjan Instagram-tilillä vuonna 2020. Kavereiden reaktiot olivat yllättyneitä.

– Moni kaverini tuli sanomaan, että oh my god, mitä ihmettä, Lehtinen muistelee.

Tuolloin näyttelijä myös pisti merkille, että ihmiset, jotka eivät olleet entuudestaan hänen kavereitaan, alkoivat yllättäen hakeutua hänen seuraansa.

– Se ei haitannut minua, mutta huomasin kyllä, että ihmisiä kiinnosti.

Lehtinen sanoo, että näyttelijäntyön mukana tullut näkyvyys on tehnyt hänestä hieman varautuneemman.

– On ollut sitä, että jotkut tulevat kaveeraamaan vain sen takia, että olen Salkkareissa. Tämä on tapahtunut aikaisemmin, mutta jotkut ovat myös sanoneet, että jos emme joskus ole enää kavereita, niin lähetän sinusta törkyjuttuja mediaan, hän kertoo.

Kaverit yllättyivät Lehtisen Salkkarit-roolista.

– Olen myös laittanut Instagramini yksityiseksi enkä postaa sinne mitään. En halua huomiota itseeni, hän jatkaa.

Toisinaan näkyvyys on tuntunut näyttelijästä ahdistavalta. Hän kertoo olevansa introvertti, eikä tykkää olla huomion keskipisteenä.

– Huomio, joka tästä tulee, ei ole lempparijuttuni, mutta onneksi sitä ei tule hirveästi. Eikä minua haittaa, jos joku tulee kadulla kysymään, olenko Salkkareissa. Se on ihan kivaa, hän sanoo.

Lehtinen kuitenkin toteaa, että työn kautta tullut näkyvyys antaa myös paljon mahdollisuuksia. Jos hän esimerkiksi haluaisi alkaa tekemään kaupallista somesisältöä, olisi se sarjan kautta tulleen näkyvyyden ansiosta paljon helpompaa.

– Se vähän riippuu ihmisestä, miten näkyvyyttä haluaa hyödyntää. Itse en ole ainakaan vielä kokenut, että haluaisin hyödyntää sitä mitenkään, hän sanoo.

Tulevaisuus

Lehtinen opiskelee tällä hetkellä toista vuotta lukiossa. Koulun ohella töitä tekevä näyttelijä suunnittelee suorittavansa lukion kolmessa ja puolessa vuodessa.

Valmistumisen jälkeen Lehtinen aikoo hakea yliopistoon opiskelemaan psykologiaa.

– Jos pääsen yliopistoon, niin silloin en enää luultavasti voi jatkaa Salkkareissa, sillä haluan laittaa yliopiston töiden edelle.

Lehtinen aikoo hakea opiskelemaan psykologiaa.All Over Press

Lehtinen pohtii, että Salkkareiden jälkeen hän voisi ehkä vielä tulevaisuudessa tehdä sivutyönään jonkinlaisia näyttelijäntöitä. Kollegat ovat kuitenkin varoittaneet, että alan työtilanne on epävarma.

– He ovat neuvoneet, että kannattaa opiskella jotain varmempaa alaa. Päätavoitteenani on opiskella psykologiksi, mutta näyttelemistä voi jatkaa myös sen ohella.

Nuoreen ikäänsä nähden Lehtinen on jo ennättänyt luoda itselleen hienon uran näyttelijänä. Yllä olevalla videolla hän kertoo viestinsä kaikille nuorille, jotka haaveilevat työstä näyttelijänä.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.