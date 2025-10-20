Salatut elämät -sarjassa Kari pelkää Sampon paljastavan totuuden.
Salatut elämät -sarjassa maanantaina nähtävässä jaksossa Anniina kertoo Jutalle, ettei anteeksipyyntö Sallan kanssa mennyt hyvin.
Salla päättää jatkaa oikeustaistoa. Hän suostuu Karin ehdotukseen myydä osan majatalon osakkeista Sampolle, jotta hän saa rahaa asianajajaa varten. Kari kertoo Sampolle heti hyvät uutiset: tämä voi unohtaa kiristyksensä, sillä saa majatalo osakkeet.
Kari kertoo Sampolle hyvät uutiset Salatut elämät -sarjassa.
Jutta tulee kuitenkin myöhemmin Sallan puheille ja vetoaa tätä unohtamaan oikeudenkäynnin. Lopulta hän onnistuu suostuttelussaan.
Kari kertoo Sampolle huonot uutiset. Sampo antaa Karille viikon aikaa hoitaa hänelle osakkeet tai muuten hän lähettää videon Sallalle...
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden viikkoon