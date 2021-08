Salaperäinen katutaiteilija Banksy vahvisti "spreijausturneen" – uusia teoksia on kymmenkunta

Mitä teoksille tapahtuu?

BBC:n mukaan useat kaupungit pohtivat parhaillaan, mitä tuoreille teoksille tehdään. On todennäköistä, että ainakin osa teoksista pyritään suojelemaan – erityisesti nyt, kun ne ovat varmistuneet Banksyn tekemiksi. Jotkut lähellä rantaa olevat maalaukset meri todennäköisesti kuluttaa pois, BBC:n jutussa arvioidaan.

Englannin Bristolista lähtöisin olevan Banksyn identiteetistä on esitetty arvailuja, mutta taiteilijan todellinen henkilöllisyys on säilynyt mysteerinä. Katutaiteilija tunnetaan kantaaottavista ja erilaisia sosiaalisia ongelmakohtia esiin nostavista teoksistaan. Viime vuosina hänen teoksiaan on myyty taidehuutokaupoissa miljooniin euroihin kohonneilla hinnoilla.