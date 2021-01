Salamyhkäinen palkkasotilasyhtiö Wagner Group hoitaa Venäjän likaisia operaatioita ulkomailla

Sittemmin Wagnerin sotilaista on kertynyt lisää näyttöä. He ovat osallistuneet etulinjan taisteluihin Ukrainan lisäksi ainakin Syyrian ja Libyan sisällissodissa.

Wagnerin ja Venäjän armeijan suhde on häilyvä. Esimerkiksi Ukrainassa Wagner on toiminut Venäjän suorassa komennossa.

Eri puolilla Afrikkaa se taas on myynyt palvelujaan paikallisille hallituksille, jotka ovat Venäjän liittolaisia.

Wagner on käyttänyt operaatioissaan välillä Venäjän armeijan kalustoa. Wagnerin sotilaat ovat saaneet Venäjän valtion kunniamerkkejä, ja heitä on hoidettu Venäjän sotilassairaaloissa. Lisäksi Wagnerin johdossa on Venäjän sotilastiedustelun GRU:n entistä väkeä ja yhtiön koulutuskeskus sijaitsee armeijan erikoisjoukkojen tukikohdan vieressä.