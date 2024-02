Salakuvatusta suojelukoirakoulutuksesta ei syytteitä – saksalaisia kouluttajia olisi liian kallista haastaa oikeuteen

Lyöntejä ja sähköisku

Muista epäillyistä yksi oli toiminut kouluttajan apuna ja pidellyt koiran valjaisiin kiinnitettyä liinaa samalla, kun kouluttaja oli vetänyt koiran kaulaan kiinnitetystä liinasta vastakkaiseen suuntaan.



– (Epäilty) toimii kouluttajan apuna pidellen koiran takana kiinni liinasta, joka on kiinnitetty koiran valjaisiin. Kouluttajalla on koiran kaulapantaan kiinnitetty liina. Videolta on nähtävissä, että liinojen avulla luodaan painetta, joka kohdistuu myös koiran kaulaan ja kouluttaja riuhtoo tai vetää liinasta aika ajoin voimakkaasti siten, että koira ulahtaa, syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksessä kirjoitetaan.



Syyttäjän mukaan asiassa ei näytetty, että valjaisiin kiinnitettyä liinaa pidellyt epäilty olisi toiminnallaan aiheuttanut koiralle kipua tai kärsimystä, koska tämä ei riuhtonut eikä repinyt koiraa.



Toisen epäillyn epäiltiin koulutustilanteessa lyöneen koiraa useamman kerran pään alueelle sekä käyttäneen koiralla niin sanottua impulssikaulainta, jonka avulla kouluttaja antoi koiralle sähköiskun.



– Kouluttajan kehotuksesta (epäilty) läpsäisee koiraansa useamman kerran pään alueelle tilanteessa, jossa haluaa koiran noudattavan maahan-käskyä. Videolta on myös nähtävissä, että (epäilty) antaa kouluttajalle kaukosäätimen, ja tätä käytettäessä koira ryhtyy haukkumaan, syyttäjän päätöksessä sanotaan.



Syyttäjä katsoi, että epäillyn toiminta täytti vain lievän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön. Sen syyteoikeus oli vanhentunut jo maaliskuussa 2021.