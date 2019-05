Saksassa laaditaan sakkoa vanhemmille, jotka eivät rokota lastaan tuhkarokkoa vastaan – rokotevastaisuudesta voi mätkähtää 2500 euroa

Ehdotus sai alkunsa, koska Saksassa on ollut vuoden 2018 maaliskuun ja tämän vuoden helmikuun välillä jo 651 tuhkarokkotapausta. Luku on Euroopan korkeimpia. Tartuntatautikeskuksen mukaan Italia pitää ykkössijaa 2 498 ilmoitetulla tuhkarokkotapauksella.

Asiantuntijat syyttävät väärää tietoa



Tuhkarokko on nostanut päätään koko maailmassa. Esimerkiksi myös Yhdysvalloissa on raportoitu paljon tapauksia. New Yorkissa on myös laadittu sakkorangaistus rokottamattomien lasten vanhemmille.