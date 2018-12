Monet maat sanktioivat rokottamattomuudessa – Ranskassa ei pääse kouluun, Australiassa leikataan lapsilisää

Video: Rokotevastaisuus on kasvanut Pohjanmaan rannikolla.

Koulupaikka voidaan evätä

Kanadassa ei ole koko maata koskevaa lainsäädäntöä rokotepakosta, mutta jotkut provinsseista sääntelevät rokotuksia tiukemmalla lainsäädännöllä. Esimerkiksi Ontarion provinssissa lasten pitää olla rokotettuja kansallisen rokotusohjelman mukaisesti, jotta he voivat aloittaa koulun.

Italia kumosi lain

Italia on yksi Euroopan maista, joissa tuhkarokko on yleisintä. Tänä vuonna maassa on todettu CNN:n mukaan yli 1 000 tuhkarokkotapausta.