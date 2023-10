Saksassa laitaoikeistopuolueen suosio nousussa – tärkeissä vaaleissa äänestetään tänään

Äänioikeutettuja oli liki 14 miljoonaa, mikä merkitsee liki viidennestä koko maan äänestäjistä. Vaaleja pidetään tärkeänä indikaattorina sille, miten tyytyväisiä äänestäjät ovat liittokanslerin Olaf Scholzin hallituskoalitioon, joka on viime aikoina ollut otsikoissa lähinnä sisäisten riitojensa vuoksi.

Asiantuntijoiden mukaan Scholzilla ja hänen hallituskumppaneillaan tuskin on tuloksien selvittyä syytä juhlaan, sillä kaikkien puolueiden kannatus on alamäessä. Sen sijaan laitaoikeiston Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) suosio on tasaisesti noussut mielipidemittauksissa.