Saksan pronssinainen kimpaantui Jasmi Joensuulle – suoraa tekstiä: "Hei!"

Saksan MM-pronssinainen Victoria Carl oli näreissään Jasmi Joensuulle viestin ankkuriosuuden tapahtumista.

Joensuu ja Carl lähtivät Trondheimin MM-viestin ankkuriosuudelle taistelemaan tasaisista asemista pronssimitalista. Kolmossija meni loppusuoralle edellä iskeneelle Carlin Saksalle.

– Tiesin, että hän on todella vahva. Tiesin kuitenkin, että olen vähän tuoreempi kuin Jasmi, koska parisprintissä hän oli täysin loppu, Carl kertoi ja viittasi toissapäiväiseen finaaliin, jonka jälkeen Joensuulta lähti hetkeksi taju.

3:39 Suomen viestinaiset jäivät niukasti mitaleilta: "Kaikki jätti kaikkensa ladulle."

Carl ajatteli saavansa tehdä omaa kisaansa, jossa tempo olisi hiukan Joensuun toivomaa rivakampi. Saksalainen suurimmaksi osaksi veti, ja Joensuu seurasi.

– Tiesin, että hän tekee pienen kirin viimeiseen ylämäkeen mutta pystyn pidättelemään ja olen sitten vähän nopeampi sekä voin päihittää hänet maalisuoralla.

Carl pysäytti vauhtinsa mäen päällä, ja kertoi, että se oli hyvien suksien takia suunnitelmanakin.

– Tein parit kolmet nopeat askellukset ja toivoin, että saan mutkaan vähän eroa ja omaa tilaa. Onnistuin mutkassa hyvin, eikä hän päihittänyt minua.

"Hei!"

Jasmi Joensuu pettyi kisojen toiseen neljänteen sijaansa Saksan ja Vicroria Carlin juhliessa viestipronssia.Lehtikuva

Carl oli Joensuulle kuitenkin ärsyyntynyt. Hän katseli paikoin kisan aikana taakseen ja toivoi Joensuun vetävän enemmän.

– Olin, että okei, hän ei tee sitä. Ehkä minä menen keulassa ja teen omaa kisaani.

Carl toisaalta ymmärsi Joensuuta.

– Tuo on ok, koska hän on sprintteri. Kun olet sprintteri, teet tuolla lailla.

Mutta muutakin huomautettavaa saksalaisella oli.

– Olin vähän ärsyyntynyt. Hän astui liikaa suksilleni ja sauvoilleni. Sanoin, että "hei!" Carl kertoi kovaäänisen demonstroivan huudahduksen kera.

– Sitten tilanne oli ok.

Carl tuumi, että oli tiukkaa, eikä Joensuu välttämättä astunut tarkoituksella päälle.

– Olin vihainen, että sauvani rikkoutuisivat. En ollut varma, olisiko sauvani riittävän vahva eikä menisi rikki.

Kiukku antoi kuitenkin Carlille lisää iskua loppuun.

– Kyllä, ajattelen niin.

Kovaa yskää

Se oli siinä, MM-pronssi.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Carl yski haastattelun aikana toistuvasti kovaa, kunnes jatkoi puhettaan.

– Päivä kilpailun jälkeen yskin paljon. Kun on märkää ja lämmintä, minulla on isoja ongelmia. Olen keskustellut lääkärin kanssa, ja tilanne muuttuu paremmaksi kisa kisalta. Toivon, että pystyn kisaamaan ensi viikolla.

Carl vahvisti, että tilanne on hänelle tavallinen, myös silloin kun on todella kylmä.

– Minulla on lääkitys käytössä. Taistelen joka päivä, että saan tarpeeksi happea kehooni.

Ankkuriosuuden aikana mielessä ehti käydä intensiivisiä tuntemuksia.

– Ajattelin, että voi paska, on pitkä matka loppuun. Sitten ajattelin, että "pystyn siihen, pystyn siihen, pystyn siihen. Jes, tein sen!"

Oli iloisten ensijuhlintojen aika.

– Valmentajamme oli ympärillämme. Minun oli vaikea saada happea, kun hän halasi minua.

Se ehti huolestuttaa Carlia.

– Kyllä, mutta se oli ok. Olemme kaikki iloisia.

"Olemme ystäviä"

Joensuustakin Carlilla oli vielä myönteisiä sanoja.

– Jasmi on todella kiva. Hän on niin iloinen joka kerta. Olemme ystäviä.

– Tämä on kilpailua. Kisan jälkeen kaikki on ok.

Carl ajatteli, ettei kaikki natsannut, kun Joensuulle tuli Suomen joukkueissa ankkurina kaksi täpärää nelossijaa sekä pariviestissä että viestissä, mutta hän kehui suomalaisen, joka saavutti vapaan sprintissä yhdeksännen sijan, uurastaneen hyvin.

Saksalainen muistutti, että Joensuu johtaa sprintticupia ja totesi että sen voitto on seuraava askel, johon hän uskoo suomalaisen myös pystyvän.

Pizzaa

MM-mitali on Carlille uran toinen. Kaksi vuotta sitten hän oli saavuttamassa juuri viestissä MM-hopeaa.

Kovin suuria juhlasuunnitelmia Carlilla ei tuoreelle mitalille mielessä ollut.

– En ole varma, koska kausi ei ole päättymässä, mutta saamme ehkä vähän pizzaa ja vietämme mukavaa aikaa yhdessä, hän sanoi.

Pekingin olympialaisissa 2022 Carl voitti parisprintissä kultaa ja saavutti viestissä hopeaa.

Trondheimin naisten 4 x 7,5 kilometrin viestin maailmanmestaruuden voitti Ruotsi. Norja sijoittui toiseksi. Saksan pronssijoukkueessa hiihtivät Carlin lisäksi Pia Fink, Katharina Hennig ja Helen Hoffmann.