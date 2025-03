Jasmi Joensuu lähetti tiukan viestin: "Toivottavasti kukaan ei ajatellut"

Jasmi Joensuu ei ollut ennen kokenut eilisen kaltaista tajunnan menetystä. Suomalaishiihtäjä on purkanut dramaattisen päivän kokemuksiaan myös psykologin kanssa.

Jasmi Joensuu menetti tajuntansa keskiviikkona perinteisen hiihtotavan parisprintin MM-finaalin maalissa Trondheimissa. Hän oli ollut Suomen naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Ville Maunukselan mukaan jonkin aikaa ilman että pystyi kommunikoimaan, "eikä oikein reagoinut mihinkään".

Lääkintähenkilökunnan tarkastettavana ollu Joensuu voi jo keskiviikkoiltana hyvin, ja sama oli tilanne torstaipäivänä, kun Joensuu oli median edessä haastateltavana.

"Järkyttäville hapoille" parisprintissä mennyt, ensimmäiset kaksi osuutta paljolti Suomen taaemman lähtöpaikan myötä kovaa avannut Joensuu ei ollut aiemmin kokenut vastaavanlaista tajunnan menetystä.

Hän lähetti tiukan viestin tehden yhden asian varmuuden vakuudeksi selväksi.

– Toivottavasti kukaan ei ajatellut, että makoilin siellä vain pettymyksen takia. Kyllä sillä oli ihan terveydellinen syy. Totta kai se harmittaa tosi paljon, terveyden ensisijaisuutta jo painottanut Joensuu sanoi.

– Päivä lähti aamusta alkaen menemään väärille raiteille. Kyllä me minun mielestäni taisteltiin tosi hyvin eilen.

"Oli mahdollisuus tehdä oikeasti kovaa tulosta"

Kerttu Niskanen ja Joensuu olivat joutuneet karsinnassa auraamaan latua sankassa lumisateessa ryhmiensä ensimmäisinä hiihtäjinä ilman että latupartio olisi urakkaa kiitettävästi avittanut. Ilman voideltuja suksia, pitopohjin hiihtänyt ja valinnasta myös kärsinyt Suomen joukkue pääsi lopulta jatkoon vasta 14:ntenä 15:stä finaaliin edenneestä joukkueesta.

– Karsinta oli aika lailla kaukana normitasostani. Siihen toki löydettiin syyt, Joensuu kiteytti.

Lue myös: Jasmi Joensuun päihittänyt sveitsiläinen reagoi uutiseen suomalaisen tilasta

Finaalissa Suomi sijoittui neljänneksi. Nadine Fähndrich ohitti Joensuun päätösosuudella ja nosti Sveitsin pronssille.

– Luojan kiitos se ei ollut normi sprinttikarsinta, koska sitten emme olisi päässeet jatkoon. Oli sinänsä hyvä asia, että koko kisa ei mennyt siihen. Saimme mahdollisuuden finaalissa. Pyrimme totta kai lähtemään miettimään vain sitä finaalia. Ihan optimihan se ei ollut tietenkään, mutta kyllä meillä oli eilen mahdollisuus tehdä oikeasti kovaa tulosta.

Kova harmitus

Suomi lähti kilpailuun yhtenä vahvoista mitalisuosikeista; Niskanen ja Joensuu olivat myös tammikuussa voittaneet parisprintissä Cognen maailmancup-kisan. Kysymykseen siitä, oliko Trondheimin parisprintissä kyse Joensuun uran suurimmasta pettymyksestä, hän vastasi "ehkä".

MM-kisojen henkilökohtaisessa sprintissä aiemmin yhdeksänneksi sijoittunut ja tuolloin myös pettynyt suomalainen korosti, että jos haluaa kehittyä, hänen mielestään itseään kohtaan on oltavakin raadollinen.

– Isossa kuvassa minä pyrin muistamaan sen, että tämä on ollut aika onnistunut kausi ja nämä ovat vain yksittäisiä kisoja, sprintticupin johtaja sanoi.

– Totta kai, kuten sanoin, haluan täällä antaa parastani, ja jos minä en siihen pysty, harmitus on kova.

Tukea ja apua

Kerttu Niskanen reagoi nopeasti.Lehtikuva

Kerttu Niskanen riensi Joensuun romahtaessa viittilöimään heti lääkintähenkilöstön avuksi. Maajoukkuekaverit saavat Joensuulta eilisestä huomaavaisuudesta myös kiitosta.

– Totta kai tosi kiva, että he ovat kyselleet vointia. He keskittyvät kuitenkin omiin kisoihinsa ja meillä on kaikki psykologit ja muut siellä tukemassa ja auttamassa. Ja tietenkin läheiset puhelimen välityksellä.

Joensuu vahvisti keskustelleensa eilisestä psykologin kanssa, mutta ei ymmärrettävästi halunnut tarkemmin sisältöjä avata.

Huomisessa naisten viestissä, jossa Joensuun on povattu olevan terveenä mukana, hänellä on lupa hiihtää. Naisten viestijoukkuetta ei ole vielä julkistettu.

– Se on uusi päivä ja uusi mahdollisuus.