Jasmi Joensuun päihittänyt sveitsiläinen reagoi uutiseen suomalaisen tilasta

Sveitsin parisprintissä MM-pronssille nostanut Nadine Fähndrich reagoi uutiseen Jasmi Joensuun tilasta. Hän myös kertoi parinsa Anja Weberin kanssa ajatukset joukkueen mitalireseptistä Trondheimissa.

Kerttu Niskanen laski Jasmi Joensuun perinteisen hiihtotavan parisprintin päätösosuudelle kolmantena, aivan Yhdysvaltojen kannassa. Neljäntenä ollut Sveitsin joukkue oli seitsemän sekuntia Suomea perässä.

Ruotsi piti kärkipaikkansa ja voitti maailmanmestaruuden. Yhdysvallat pystyi karkaamaan Suomelta, ja ohi paineli myös Sveitsi, joten Suomi jäi neljänneksi.

MTV Urheilu haastatteli Sveitsin iloista pronssiparia Anja Weber ja Nadine Fähndrich.

Fähndrich kehui Weberin hiihtäneen viimeisen ylämäen todella hyvin.

– Hän pysyi Suomen joukkueen kannoilla. Mietin, että annan kaiken, mitä minussa on ja lyön sydämeni radalle, Fähndrich avasi.

– Yritin pitää hyvää vauhtia, ei ylivauhtia. Kun tuli toinen ylämäki ja näin, että pääsin lähemmäs ja lähemmäs, ajattelin, että nyt teemme sen.

Sveitsiä ja Suomea erotti lopulta reilut viisi sekuntia.

"Jos joku, se on Nadine"

Nadine Fähndrich nosti Sveitsin pronssille.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Weber kuvaili tienneensä, että vauhti tulisi olemaan alusta asti kovaa ja kisasta tuli vaikea, mutta hän yritti pitää Sveitsin mukana.

– Olin lopussa todella hermostunut. Olen ollut koko päivän hiukan stressaantunut. Ajattelin viimeisellä kierroksella, etten voi hävitä paljon. Yritin pysyä pelissä.

– Jäi pieni ero, mutta tiesin, että jos joku pystyy kuromaan eron kiinni, se on Nadine. Hän oli erinomainen lopussa.

Tyylikäs reaktio Joensuu-uutiseen

Sveitsiläiskaksikko oli juuri kuullut uutiset kaikkensa antaneen Jasmi Joensuun tilasta. Suomalaisella oli pimentynyt maaliintulon jälkeen silmissä, ja hän oli ollut Suomen naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Ville Maunukselan mukaan jonkin aikaa ilman että pystyi kommunikoimaan, "eikä oikein reagoinut mihinkään".

Joensuu oli viety lääkintähuoneeseen, jossa hänelle oli tehty tutkimuksia. Maunukselan sen hetkisen tiedon mukaan Joensuulla ei olisi hätää.

– Kuulimme toimittajalta, että hän voi nyt puhua ja voi paremmin. Toivomme, että hän toipuu nopeasti, Fähndrich kertoi.

Huolestuttavalta näyttänyt tilanne säikäytti Maunukselankin. Fähndrich sanoi sveitsiläisten toivovan, ettei kyseessä olisi mitään pahempaa.

"Todella suurta ja uskomatonta"

Anja Weber (vas.) juhlii uransa ensimmäistä arvokisamitalia. Nadine Fähndrichille mitali on uran kolmas ja näiden kisojen toinen.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Sveitsiä ei laskettu ennakkoon kisan suurimpiin ennakkosuosikkeihin, ja Weberille arvokisamitali on uran ensimmäinen. Maailmancupissa hän on yltänyt kerran tällä kaudella kolmanneksi Sveitsin joukkueessa sekä viestissä että Fähndrichin seurana parisprintissä.

– Ylsimme jo palkintokorokkeelle Davosissa, joten tiesimme, että jos kaikki menisi hyvin, voimme saavuttaa jotain hienoa, mutta on upeaa, että onnistuimme tässä. Olen iloinen, Weber sanoi.

Sveitsiläinen lajitähti Fähndrich puolestaan nappasi uransa kolmannen MM-mitalin. Parisprintistä hänellä on vapaan tekniikalla MM-hopea vuodelta 2021, ja näissä kisoissa hän oli saavuttanut henkilökohtaisessa vapaan sprintissä pronssia.

– Tämä on todella suurta ja uskomatonta, hienoa koko joukkueelle, Fähndrich kiteytti tuoreen jalometallin merkityksen.

