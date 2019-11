Saksan oikeistopopulistit valitsevat tänään uuden puoluejohdon – puolueen radikaalisiipi on vahvoilla uuden linjan muodostamisessa

Äänestyksestä ounastellaan kiinnostavaa, sillä puolueen sisällä on useita jakolinjoja ja puolueen istuvista johtajista toinen, 78-vuotias Alexander Gauland, todennäköisesti jättää paikkansa. Toinen tämänhetkinen johtaja Jörg Meuthen, 58, hakee jatkokautta. Meuthen edustaa puolueen maltillista laitaa.

Puolueen Siiveksi kutsuttu radikaaliryhmä on kuitenkin vahvoilla puolueen tulevan linjan muodostamisessa. Siiven johtohahmo, puolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja Björn Höcke ei ole ilmoittautunut johtajuuskisaan, mutta hänen ryhmäkuntansa tuki on tarpeen kenelle tahansa johtoon haluavalle. Siipi tunnetaan varsinkin siitä, että se vastustaa Saksan poliittisessa kulttuurissa tyypillistä natsimenneisyyden katumista.

Paalupaikalla johtajuuskisassa on todennäköisesti 44-vuotias kansanedustaja, entinen talomaalari Tino Chrupalla itäisestä Saksin osavaltiosta. Hän on kompromissiehdokas, joka saa tukea sekä Höcken radikaaleilta että puolueen maltillisilta. Gauland on antanut Chrupallalle hyväksyntänsä kautta rantain lupaamalla väistyä johdosta, jos Chrupalla pyrkii hänen paikalleen.