Saksan Merz: "En ymmärrä enää Israelin tavoitetta Gazassa"

Liittokanslerin mukaan Saksan on historiallisista syistä oltava varovainen neuvoessaan Israelia, mutta kaikissa tilanteissa sekään ei voi olla hiljaa.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo, ettei hän enää ymmärrä, mitä Israelin asevoimat tavoittelee Gazassa.

Israel on viime päivinä laajentanut jälleen sotatoimiaan Gazassa ja sanonut aikovansa ottaa koko Gazan kaistan hallintaansa.

– Rehellisesti sanottuna en enää ymmärrä, mitä Israelin armeija tekee nyt Gazan kaistalla, mikä sen tavoite on, Merz sanoi saksalaiselle yleisradioyhtiö WDR:lle.

– Tapaa jolla se on vahingoittanut siviiliväestöä, kuten on käynyt enenevissä määrin viime päivinä, ei enää voi oikeuttaa taistelulla Hamasin terrorismia vastaan.

Merz sanoi, että historiallisista syistä Saksan on oltavan varovaisempi kuin mikään muu maa neuvoessaan Israelia. Tällä liittokansleri viittasi Saksan toisessa maailmansodassa toteuttamaan juutalaisten kansanmurhaan.

– Kysymys on siitä, kuinka selvästi ilmaisemme kritiikkiä nyt, ja historiallisista syistä olen varautuneempi, Merz sanoi.

Hän kuitenkin sanoi, että kun tiettyjä rajoja ylitetään ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta loukataan, myös Saksan liittokanslerin on avattava suunsa.

Merz kertoo haluavansa, että Saksa pysyy Israelin tärkeimpänä kumppanina Euroopassa.

– Mutta Israelin hallituksen ei pidä tehdä mitään sellaista, mitä edes sen parhaat ystävät eivät enää voi hyväksyä.

Gazan terveysministeriö kertoi sunnuntaina, että Israelin sotatoimissa on runsaan puolentoista vuoden aikana kuollut noin 54 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä. Humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen, sillä ennen viime viikkoa Israel ei ollut päästänyt alueelle lainkaan humanitaarista apua sitten maaliskuun alun.