Sadat tuhannet ihmiset ja kymmenet satiirihahmot valtasivat kadut Saksassa.

Saksassa Kölnin vuotuisten karnevaalien perinteinen ruusumaanantain karnevaalimarssi sai sadat tuhannet ihmiset kadulle muun muassa Kölnissä, Düsseldorfissa ja Mainzissa.

Karnevaalimarsseilla on perinteisesti otettu myös terävästi kantaa niin Saksan kuin maailmankin politiikkaan sekä ajan ilmiöihin.

Viime vuonna Kölnin kaduilla nähtiin esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä muistuttava hahmo, joka kantoi kylttiä jossa luki "To be or Nato be".

Tämän vuoden kärkiteemoja oli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ukrainan sota ja laitaoikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD).

Esimerkiksi Düsseldorfissa nähtiin Trump-hahmo solmimassa "Hitlerin ja Stalinin sopimusta 2.0" Venäjän presidentti Vladimir Putinia muistuttavan hahmon kanssa.

Trump on ilmoittanut haluavansa päästä nopeaan rauhaan Putinin kanssa ohittaen Ukrainan ja Euroopan, minkä on nähty muistuttavan Adolf Hitlerin ja Josif Stalinin etupiirijakoa ennen toista maailmansotaa.

Hitler ja Stalin sopivat elokuussa 1939 jakavansa Euroopan omiin etupiireihinsä.

Turvallisuus huolenaiheena

Vuodesta 1823 lähtien järjestettyä tapahtumaa on varjostanut Saksassa viime kuukausina tehdyt väkivaltaiskut.

Joulukuussa Magdeburgin kaupungin joulumarkkinoille tehdyssä hyökkäyksessä kuoli kuusi ihmistä. Tammikuussa kaksi ihmistä kuoli puukkoiskussa Baijerin Aschaffenburgissa.

Tänään maanantaina ainakin kaksi ihmistä kuoli ja 25 loukkaantui kun auto ajoi väkijoukkoon Mannheimissa.

Karnevaalikulkueen turvallisuuden varmistamiseksi muun muassa katuja suljettiin.

Saksalaismedia Deutsche Wellen mukaan Kölnin ruusumaanantain kulkueeseen on osallistunut viime vuosina arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä.

Katso jutun alussa olevalta videolta millaisia hahmoja tämän vuoden kulkueessa nähtiin.