Sakari Pietilä jätti kisan uutuussarjassa tyttärensä vuoksi – kilpakumppanit liikuttuivat

Pietilä on yksi parhaillaan pyörivän Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois ! -ohjelman julkkiskilpailijoista. Nyt MTV:n kanavilla näkyvät jaksot ovat kuvattu viime syksyn aikana.

– Nyt on käynyt silleen, että kun olen ajatellut tyttöäni. Minä lähden tämän jälkeen pois. Sen päätöksen olen tehnyt. Tämä päätös, että lähden ei todellakaan ollut helppo.

– Isoin syy on keskimmäisen tyttären haimasyöpä. Tuntuu, että olen liian kaukana. Vaikka minusta tuntuu, että minusta ei ole paljoakaan apua paikan päällä, mutta kyllä se helpottaa minua.

– Tuntuu välillä, että on luuseri, kun lähtee, mutta kyllä minä haluan olla sen tytön lähellä. Haastavinta on ollut se ikävä, kun miettii, että miten siellä menee. Kun ei ole kännykkää tai mitään yhteyttä siihen päähän. Miisalla on ärhäkkä tauti, Pietilä kuvailee tilannettaan.