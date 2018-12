SAK: Vajaa kolmannes työttömistä pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot – leikkuri iski etenkin yli 55-vuotiaisiin: "Työttömät kokevat sen ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä"

Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla. Kyselyihin vastasi lähes 6 000 liittojen alaisten työttömyyskassojen jäsentä.

Vaikein tilanne yli 55-vuotiailla

SAK:n mukaan suurimpia syitä aktiivisuusehdon täyttymättömyyteen ovat hankaluus saada työtä sekä palvelujen puute. Vaikein tilanne on Pohjois-Suomessa asuvilla ja yli 55-vuotiailla työttömillä.

Pohjois-Suomessa, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla aktiivisuusehdon täyttäminen on ollut muuta Suomea vaikeampaa.

– Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja, sanoo SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen.

Reilu kolmannes (37 prosenttia) vastaajista on tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämiseksi ja vajaa kolmannes (30 prosenttia) on osallistunut koulutukseen, valmennukseen tai johonkin muuhun työllistymispalveluun. Vain yksi prosentti on yrittänyt täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.