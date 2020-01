Aktiivimalli jäi hiljaisesti historiaan – malli ehti leikata lähes joka toisen työttömän tukia tai päivärahaa

– Jossain määrin tuli hakemuksia, joista ilmeni, että ne oli aktiivimallin takia lähetetty, mutta ei se ollut meidän toiminnan kannalta merkityksellistä. Työn hakeminen ja työntekijöiden löytäminen on tänä päivänä aika haasteellista. Jos se pelkän aktiivimallin takia tehdään, niin ei se kovin hyvää tulosta tuota, Vanhala-Harmanen sanoi STT:lle.

Lisäksi 18 tunnin minimityöaika on niin lyhyt, ettei sellaisia työtehtäviä juuri ole edes tarjolla, hän toteaa. Töitä pitäisi olla ainakin 18 tuntia viikossa.

– Me emme ole ikinä kuuluneet siihen ryhmään, joka olisi pitänyt koko aktiivimallia kovin onnistuneena, Vanhala-Harmanen sanoi.

TE-toimistoilla muita tavoitteita



– Pitkäaikaistyöttömien palvelussa minusta ratkaisevaa on se tuki, jonka ihminen pystyy ihmiselle antamaan, eri palveluvaihtoehtojen esittelyssä ja arvioinnissa yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen pohjalta.

– Asiakkaat ovat itse olleet kiinnostuneita, miten ehdot pystyy täyttämään. Me olemme ohjanneet ja neuvoneet ja yrittäneet auttaa. Suurin huoli on työvoiman saatavuus ja työpaikkojen täyttäminen, ja siltä pohjalta on TE-toimistojen toimintaa suunniteltu.