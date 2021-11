SAK:n Eloranta yrityksille: Turha valitella työvoimapulaa – "Hyville työnantajille löytyy aina työntekijöitä"

Hän viittaa SAK:n tuoreeseen luottamushenkilöpaneeliin, josta käy ilmi, että rekrytointiongelmia on useammin työpaikoilla, joilla on huono maine työnantajana. Hyvämaineisista työpaikoista 59 prosentilla on ollut rekrytointivaikeuksia, huonomaineisista jopa 86 prosentilla. Kysely on julkaistu tänään, ja siihen osallistui marraskuussa vajaat 700 luottamushenkilöä.