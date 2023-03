Onko tässä raportissa Suomen tulevaisuuden pelastus? Työvoimapulaan radikaali ehdotus: "Ei tarvita kahden vuoden koulutusta"

Suomen suunta -hankkeessa on kyse pureutumisesta tuottavuuden ja työvoiman saatavuuden parantamiseen sekä, ei yhtään eikä vähempää kuin, Suomen talouskasvun vauhdittamiseen.

Vaakakupissa on paljon, sillä Suomen hyvinvoinnin ja talouden kestävyys riippuvat siitä, miten tuottavuus kehittyy ja kuinka turvataan työvoiman saatavuus, kuten raportissa todetaan.

– Tämä on tärkeää, jotta myös ne ihmiset, joilla työllisyysaste on huolestuttavan matala, pääsevät kiinni työelämään, sanoi Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren raportin julkistustilaisuudessa.

Etuuksia ja ansiotuloja pitäisi sovittaa yhteen

Pylkkänen: Muutosjäykkyyttä on esiintynyt

Suomessa on tällä hetkellä noin 360 000 työtöntä. Samaan aikaan avoinna on ainakin 200 000 työpaikkaa. TEMin tekemän arvion mukaan noin 140 000 työttömällä ei ole koulutusta niihin työpaikkoihin, joita olisi tarjolla.

Pylkkäsen mukaan myös muutosjäykkyyttä on esiintynyt. Esimerkiksi koulutuspaikkoja ei ole onnistuttu suuntaamaan tai aloituspaikkoja täyttämään niillä aloilla, joilla on kysyntää työvoimasta.

– Muutoksia on varmaan yritetty aikaansaada, mutta koulutustarjonta ja -rakenteet muuttuvat hyvin verkkaisesti. Toisaalta vasta nyt on alettu arvostaa myös lyhytkestoisempia täsmäkoulutuksia ja osatutkintoja. Näiden vaikuttavuus on sekä yksilön itsensä että yhteiskunnan kannalta monesti parempi kuin pitkäkestoinen tutkintoon johtava koulutus, Pylkkänen sanoo.