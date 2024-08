Saisiko Suomi Tim Walzista todellisen ystävän? Suurlähettiläs Hautala kuvaa varapresidenttiehdokasta suorapuheiseksi

Yhdysvaltain varapresidentti ja demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris on aloittanut kampanjointinsa vastavalitun varapresidenttiehdokkaan, Minnesotan kuvernööri Tim Walzin kanssa.

– Hän on suorapuheinen, maanläheinen ja helposti lähestyttävä henkilö.

Suomalaisuus arkipäivää Minnesotassa

– Jos Harris voittaa ja Walzista tulee varapresidentti, olisi tämä varapresidentti, joka on käynyt Suomessa ja tuntee Suomen. Täytyy muistaa, että Minnesota, jossa Walz on asunut ikänsä ja toiminut kuvernöörinä, suomalaisuus on osa arkipäivää.