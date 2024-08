Tim Walzin valinta ehdolle varapresidentiksi yllätti Risto E.J. Penttilän

– Tarjolla olisi ollut astronautti tai karismaattinen kuvernööri Pennsylvaniasta, joka on vaa’ankieliosavaltio, Penttilä vertasi Walzia senaattori Mark Kellyyn ja kuvernööri Josh Shapiroon.

– On selvästi lähdetty siitä, että haetaan sellainen, joka täydentää ja pehmentää tätä Harrisin kuvaa. Ehkä myös aidalla istujat voivat katsoa, että tämähän näyttää aika harmittomalta henkilöltä.

– Mutta ehkä kaikkein tärkeintä on se, että tässä on vältetty virhe, Penttilä arvelee.

Ei suurta vaikutusta

Penttilä katsoo Walzin valinnan kielivän demokraattien kaksiosaisesta strategiasta vaalikampanjassa. Ensimmäinen on yhdistää kaikki demokraatit niin sanotun tiketin taakse, toinen on tehdä mahdollisimman helpoksi siirtyä demokraattien äänestäjäksi.

– Hyvin voimakkaasti sanotaan, että Tim Walz on äärivasemmistolainen. No hän ei vaikuta siltä, hän on hyvin tavallinen perheenisä naapurista, joten tämä tuskin menee läpi.