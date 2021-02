Sairaanhoitajat vaativat palkankorotusta: "Olin lopen uupunut koko hoitoalaan jo ennen koronaa" – kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle

– Me allekirjoittaneet vaadimme lainvalmisteluun ryhtymistä sairaanhoitajien palkkojen korottamiseksi. Tehtäväkohtainen palkankorotus tarvitaan sairaanhoitajille sekä ensihoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille, joilla on sairaanhoitajapohjainen (AMK) tutkinto. Palkkatason on noustava vastaamaan työn vaativuutta ja koulutustasoa, aloitteessa vaaditaan.