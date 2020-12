Sairaanhoitaja Eija Koponen kertoi MTV Uutisille tunnelmistaan heti koronarokotteen saatuaan – "haluan suojella itseäni ja muita"

"Olen nähnyt mitä korona on pahimmillaan"

– Olen osa tutkimustiimiä, jossa tutkitaan koronapotilaiden vointia kuusi kuukautta sairastamisen jälkeen. Se on ollut urani ihanimpia kokemuksia. Me tehohoitajat harvoin pääsemme näkemään jälkikäteen, mitä ihmisille kuuluu raskaan tehohoidon jälkeen. Nyt minulla on ollut ilo ja kunnia tavata heitä. Se on ollut opettavaa.