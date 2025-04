SaiPan pelaajien ympärillä pyörii kiekkohuuma – "Asuintalojen ikkunoissa on SaiPan viirejä ja paitoja"

SaiPa on matkalla jääkiekon Liigan tämän kauden urakkajoukkueeksi. Takana on 69 ottelua. Enemmän on pelannut vain Ässät (70) ja saman verran Tappara (69), mutta niiden kaudet ovat ohi.

SaiPan urakka jatkuu perjantaina alkavissa välierissä, joita ennen pieni tauko maistui makealta.

– Saimme muutaman lepopäivän ja olimme poissa jäähallilta torstaista sunnuntaihin. Jokaiselle oli toki oma treeniohjelma myös noille päiville, mutta pidempi huili peleistä teki hyvää, SaiPan avainhyökkääjiin lukeutuva Antti Kalapudas kertoo STT:lle puhelimitse.

SaiPa kukisti pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Turun Palloseuran voitoin 3–2 ja kävi maksimimittaisen ottelusarjan jälkeen lähes samoilla höyryillä Helsingin IFK:n kimppuun.

Lappeenrantalaisille kertyi pudotuspelien alussa pahimmillaan kahdeksan ottelua 11 vuorokaudessa, mutta SaiPa ei hyytynyt otteluruuhkassaan vaan löylytti HIFK:n lyhyen kaavan kautta voitoin 4–0 ja pääsi nauttimaan puolivälierien jälkeen vapaapäivistään.

SaiPan kannattajakatsomossa on tätä nykyä ahdasta.Mikko Lieri / All Over Press

– Maanantai ja tiistai menivätkin sitten taas normaalisti treeneissä.

SaiPa haastaa välierissä Lukon. Toisessa välieräsarjassa kohtaavat Ilves ja KalPa.

– Kyllä pelien jatkumista on jo odotettukin. Huuman huomaa kaupungilla lounaalla käydessä, kun ihmiset toivottelevat tsemppiä peleihin. Asuintalojen ikkunoissa on SaiPan viirejä ja paitoja, Kalapudas kuvailee Lappeenrannan keltamustaa kevättä.

Kajaanin kautta

Kalapudas, 28, kasvoi ammattikiekkoilijaksi Oulun Kärppien organisaatiossa, mutta reitti liigatason ratkaisupelaajaksi on ollut pidempi kuin monella muulla Kärppien lahjakkaisiin 1990-luvun puolivälin molemmin puolin syntyneisiin juniori-ikäluokkiin kuuluneilla pelaajilla.

Vuonna 1996 syntynyt Kalapudas ei mahtunut juniorivuosiensa loppupuolella heti Kärppien liigamiehistöön vaan haki vauhtia Kajaanin Hokin Mestis-joukkueesta. Sama reitti tuli tutuksi myös esimerkiksi Saku Mäenalaselle (syntynyt 1994) ja Jesse Puljujärvelle (1998).

Kalapudas viihtyi Kajaanissa kauden 2014–15, jolloin hän pelasi edellisen kerran miesten sarjan välieriä.

– Juuri näin se oli. Pari päivää sitten väriteltiin jätkien kanssa jäähallilla ja totesin, että viimeksi pelasin välieriä Hokissa kymmenen vuotta sitten, Kalapudas naurahtaa.

Kalapudas on saanut nauttia Lappeerannassa pudotuspelikeväästä, joka muistetaan pitkään.Mikko Lieri / All Over Press

Hokin mestaruusjahti päättyi vuonna 2015 otteluvoitoin 0–4 Mikkelin Jukureita vastaan. Jukurit jyskytti lopulta Mestiksen mestariksi ja sai anoa liigapaikkaa, jonka mikkeliläisjoukkue myös sai vuodesta 2016 alkaen. Hokki saavutti pronssia.

Seuraavalla kaudella 2015–2016 Kalapudas pääsi Liigan makuun Kärpissä ja KalPassa ja kuului Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen runkopelaajiin mestaruusjuhliin päättyneissä MM-kotikisoissa.

Sittemmin Kalapudas on pelannut kelpo liigauran, mutta ennen tätä kautta tietynlainen loisto on puuttunut. Kärpissä hän pääsi kahdesti ja KalPassa kerran pudotuspelien makuun, mutta matka katkesi ennen välieriä. JYPissä ja Vaasan Sportissa ei ollut asiaa edes pudotuspeleihin.

Juonikas hyökkääjä siirtyi SaiPaan kesken kauden 2022–23. Kuluvalla kaudella hän teki runkosarjassa liigauransa yhden kauden ennätyspisteet 26+23=49. Pudotuspeleissä on kertynyt 2+1=3.

– Runkosarjaa olen pelannut kyllä paljon, mutta keväällä pelit eivät ole jatkuneet pitkään ennen tätä vuotta. Joka kausi pitkä kevät on ollut tavoitteena. Nyt pystyy nauttimaan.

Kellarista korkeuksiin

Kiekkolegenda Raimo Helmisen luotsaama SaiPa yllätti viime syksynä epäilijät ja johti välillä sarjaa. Henkilökohtaiseen pistevireeseen Kalaputaalla on yksinkertainen selitys: menestyvässä joukkueessa yksilötkin voivat loistaa.

– Olen saanut pelata SaiPassa aina paljon ja saanut ison vastuun. Viime kesä oli tosi hyvä. Hyvässä kunnossa olen ollut toki aiemminkin. Lisäksi joukkueen pelitapa on sopinut minulle.

SaiPan hurjin pelivire hyytyi runkosarjan edetessä, mutta lopulta viides sija oli erittäin hyvä saavutus joukkueelta, joka on kuulunut viime vuodet Liigan kellariosastoon.

Yhden kauden ennätyspisteensä runkosarjassa tehtaillut Kalapudas on nuorten maailmanmestari tammikuulta 2016.Tomi Natri /All Over Press

Jos Kalaputaan välieräkokemus on vähissä, ei sitä ole paljoa muillakaan lappeenrantalaisjoukkueen pelaajilla. Muutama konkari on tärkeässä roolissa myös henkisellä puolella.

– Esimerkiksi Mikko Kousa ja Mikko Niemelä tietävät, mitä nämä pelit vaativat, Kalapudas mainitsi kaksi Suomen mestaria.

SaiPa on saavuttanut yhden SM-mitalin: pronssin vuonna 1966. Liigan välierissä joukkue on pelannut aiemmin 1999 ja 2014, jolloin kaudet päättyivät tappioihin pronssiotteluissa.

Mestaruusjahdissa SaiPa luottaa tuttuihin vahvuuksiinsa.

– Jalan pitää käydä, täytyy karvata kovaa ja puolustaa tiiviisti. IFK:ta ja TPS:ää vastaan onnistuimme pitämään vastustajan vähillä maalimäärillä. Sitä pitää jatkaa, Kalapudas sanoo.