Mika Saukkosen arviolle huutia – SM-liigan välieristä raaka asiantuntijalinjaus

Huomenta Suomen Kiekkoraadissa otettiin jo tiukasti kiinni jääkiekon SM-liigan perjantaina alkaviin välieräsarjoihin. MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi puhui rohkeasti suuresta ennakkosuosikista.

Neljän joukossa pelaavat parit Lukko–SaiPa ja Ilves–KalPa. Nelikosta KalPa sai ylivoimaisesti vähiten lepoaikaa, sillä se kaatoi Ässät puolivälierissä vasta seitsemännessä ottelussa keskiviikkona. Lukko, SaiPa ja Ilves saavat viikon levon.

Tämä on etu, mutta Niemen mukaan vaaka kallistuu KalPaa vastaan muutenkin voimakkaasti Ilveksen puolelle.

– Minun mielestäni KalPan riskitaso pelissä on isompi. Kyllä Ilves on tuossa niskan päällä. Ilveksen puolustuspeli on ollut koko kauden ja Tapparaa vastaan (puolivälierissä) niin kompakti, viisikko on niin tiivis. (Dominik) Pavlat maalilla ollut ihan ilmiömäisissä liekeissä, Niemi kommentoi.

Asiantuntijan mukaan Ässien saamat läpiajot 7. puolivälierissä ovat osoitus KalPan viisikon rakoilemisesta.

– Minun mielestäni Ilveksellä on tuossa selkeä etu, Niemi summasi.

– Eli minä olin ihan väärässä kuitenkin, toinen raatilainen, erittäin tasaista sarjaa ennustanut MTV:n urheiluankkuri Mika Saukkonen heitti, mikä aiheutti naureskelua studiossa.

Kiekkoraati katsottavissa kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Siinä perataan KalPan ja Ässien seiskapelin tapahtumat sekä myös Lukon ja SaiPan välinen semifinaalisarja. Lisää kovaa kiekkoasiaa luvassa Liigaviikossa myöhemmin torstaina.