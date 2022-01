Säikähdyksellä selvinnyt Pekingin mitalitoivo Ilkka Herola vakuuttunut olympialaisten alla: "Ei tarvitse olla mistään huolissaan"

– No ei siinä nyt mistään tarvitse huolissaan olla. Tietää, että se on ihan hyvin, hyvin pienistä asioista kiinni. Noillakin suorituksilla jonakin päivänä pystyy tekemään hyviäkin tuloksia. Nyt ne ovat järjestäytyneet sillä tavalla nuo letkat tuohon, että ei ole päässyt siihen ihan kärkitaisteluun mukaan vielä. Mutta pitää parantaa vielä sitä hyppyhommaa tässä. Pitää toivoa, että pääsee vielä kerran kokeilemaan, niin siinä olisi mahdollisuus yrittää saada sellainen mäkisuoritus, että pääsee kärkiletkaan kiinni, Herola pohti.

– Sitä harjoitellaan vuosi aina sitä varten, että päästään kilpailemaan. Kun ei pääse kilpailemaan, se on perseestä. Ei sille voi mitään. Sitä suunnitelmaa silmällä pitäen on tehty kaikki asiat, Herola sanoi.

– Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että pääsen hyvässä kunnossa kisoihin ja kokeilemaan sinne. Mukava on lähteä taas rengaskisoihin. Potentiaalia on varmasti olemassa, mutta se on aina päivän kunnosta kuitenkin kiinni. Mielenkiinnolla odotan. Se on aina hieno mahdollisuus päästä kokeilemaan olympialaisiin.