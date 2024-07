Sähköyhtiö veti linjan muistomerkkialueen yli – veteraanityötä tekevät järkyttyivät: "Loukattu muistoa"

Mutta mitä sitten tapahtui, siitä osapuolilla on eri näkemys.

Yhtiö muutti ohjeistusta

– Olemme suunnittelijan sanan varassa. Mitään dokumenttia siitä ei ole, ja se on tässä vähän haasteellista, Leppänen myöntää.

– Suunnittelija on tehnyt maastokatselmuksen ja maankäyttösopimus maanomistajan kanssa on tehty määräysten mukaan. Kaikki luvat ovat kunnossa, vakuuttaa PKS Sähkönsiirto Oy:n toimitusjohtaja Sami Kervinen .

– Päätettiin, että jatkossa kaikki kontaktoinnit joka suuntaan on dokumentoitava, Leppänen kertoo.

– Katselmuksessa yhdessä todettiin, että tilanne on ikävä. Mitään muistiota suunnitelmien jatkosta ei kuitenkaan kuulunut, Rajakillan puheenjohtaja, sotakamreeri Päivinen muistuttaa.

Siirrolla iso hintalappu

PKS Sähkönsiirto Oy on ilmoittanut olevansa valmis siirtämään sähkölinjan pois muistomerkkialueelta, jos työlle löytyy maksaja. Yhtiö ei aio kuluja maksaa.

– Summaa vaaditaan köyhältä vapaaehtoistyötä tekevältä yhdistykseltä, vaikka yhtiö on tehnyt tässä virheen, Päivinen hämmästelee.

– Tässä ei ole tapahtunut virhettä eikä vahinkoa. Meidän on oltava tasapuolinen ja syrjimätön kaikkia muita sopimuskumppaneita kohtaan, Kervinen muotoilee.

Sähköyhtiön omistavat Pohjois-Karjalan kunnat. Kiteen kaupunginjohtaja aikoo viedä linjan rakentamisesta syntyneen kiistan kuntien kokoukseen. Yhtiö on ilmoittanut linjan siirron kustannuksiksi 8000 euroa.

Mustalammen alueella, kahden tien risteyksessä on kolme eteläpohjalaisten joukko-osastojen jatkosotaan liittyvää muistomerkkiä. Ne ovat 19. Divisioonan, Jalkaväkirykmentti 58:n ja 19. divisioonaa tukeneen tykistön muistomerkki.

– Sekä me täällä Kiteellä että veteraanien omaiset Pohjanmaalla ovat olleet kauhuissaan siitä mitä täällä on tapahtunut. Tässä on loukattu veteraanien muistoa ja kunniaa, Päivinen tylyttää sähkönsiirtoyhtiötä.