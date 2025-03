Sähköt poikki Kuubassa – miljoonat ihmiset pimeydessä jo toista päivää

Talouskriisissä painivassa Kuubassa on pulaa ruuasta, lääkkeistä ja polttoaineista.

Karibialla sijaitsevassa Kuubassa on maanlaajuinen sähkökatko. Sähkökatko alkoi perjantai-iltana paikallista aikaa, ja valtaosa maasta oli vielä lauantaina vailla sähköä.

Viranomaisten mukaan joihinkin kriittisiin kohteisiin, kuten sairaaloihin, oli onnistuttu palauttamaan sähköt.

Maan pääministeri Manuel Marrero Cruz vakuutti viestipalvelu X:ssä, että työ sähköjen palauttamiseksi nopeasti on meneillään.

Kuuban pääkaupungissa Havannassa kadut olivat pimeinä, mutta joissakin generaattoreilla varustetuissa hotelleissa sekä sairaaloissa valot olivat päällä.

Kyseessä on jo neljäs merkittävä sähkökatko maassa viiden viime kuukauden aikana. Katkoista kolme tapahtui viime vuoden viimeisten kuukausien aikana. Kaksi niistä kesti useita päiviä.

Talouskriisi kurittaa kansaa

Kuuban energia- ja kaivosministeriö kertoi perjantaina, että tuoreimman katkoksen aiheutti vika sähkönjakelukeskuksessa Diezmeron alueella Havannan eteläpuolella.

Maanlaajuisten katkosten lisäksi kuubalaiset kärsivät lähes päivittäin lyhyemmistä sähkökatkoista. Suuressa osassa Havannaa katkot kestävät neljästä viiteen tuntia, mutta maaseutualueilla ihmiset joutuvat olemaan sähköttä 20 tuntia tai pidempiä aikoja.

Kymmenen miljoonan asukkaan saarivaltio painii nyt pahimmassa talouskriisissä 30 vuoteen. Maassa on pulaa ruuasta, lääkkeistä ja polttoaineista. Lisäksi Kuubaa kurittaa korkea inflaatio, ja maasta lähtee siirtolaisiksi valtava määrä ihmisiä, jotka pyrkivät pääasiassa Yhdysvaltoihin.

AFP / Lehtikuva

Kiinalaisista aurinkovoimaloista apua?

Kuubassa on kahdeksan voimalaa, jotka on otettu käyttöön 1980- tai 1990-luvuilla. Lisäksi maa on saanut käyttöön turkkilaisia kelluvia voimaloita, joilla pyritään auttamaan Kuuban sähköverkkoa. Kelluvia voimaloita käytetään kuitenkin tuontipolttoaineilla, jotka ovat kalliita, ja niistä on lisäksi usein pulaa.

Kuuban valtiojohto syyttää sähkökatkoista Yhdysvaltoja, jonka asettama kauppasaarto on jatkunut jo kuusi vuosikymmentä. Kauppasaarto tehostui Yhdysvaltain nykyisen presidentin Donald Trumpin ensimmäisen virkakauden aikana vuosina 2017–2021.

Kuuba on pyrkinyt ratkaisemaan sähköongelmia rakentamalla ainakin 55 kiinalaista aurinkovoimalaa, jotka on tarkoitus saada käyttöön kuluvan vuoden loppuun mennessä.