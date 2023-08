Sähköntuotannon tuplaaminen on ministeri Mykkäsen mukaan "vuosikymmenen tärkein ilmastoteko"

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Raumalla, että teollisuuden luvituksen sujuvoittaminen on yksi hänen ministeripestinsä kärkihankkeista. Hän sanoo nimittäneensä siihen jo työryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa tusinan verran toimenpiteitä.



– Me emme voi voittaa tukihuutokaupassa, mutta me voimme olla sujuvin ja luotettavin kumppani eurooppalaisille yrityksille, hän sanoo.



Kai Mykkäsen mukaan sähköntuotannon tuplaaminen ja "sähkön suurvallaksi" ryhtyminen on tärkein ilmastoteko ja tärkein teollisuusteko tällä vuosikymmenellä.