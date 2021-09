Tältä hallituksen yhteinen sopu kuulosti keskustan ja vihreiden äänellä: "Bensavero ei nouse", vannoi Saarikko – "Ilmastokriisi ei häviä", vastasi Ohisalo

Hallitus on sopinut budjettiriihessään mittavista ilmastotoimista, jotka vähentävät päästöjä noin 14–15 megatonnia vuoteen 2035 mennessä. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus on jopa ylittänyt tavoitteet päästövähennystoimissa.

Saarikko: Voisiko vihreässä taloudessa olla Suomen uusi Sampo?

– Me vahvistamme fossiilittoman liikenteen tiekartan toimia, koska se on kestävä tapa myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Paljon kestävämpi kuin se, joka johtaisi vaikkapa bensaveron korotukseen. Bensan tai muitakaan polttoaineiden veronkorotuksia tai lämmitysöljyjen veronkorotuksia hallituksen esitys ei sisällä.

Ohisalo: Ilmastokriisi ei häviä

– On tärkeää, että hallitus on päättänyt laittaa lukuisia ilmastotoimia liikkeelle. Vihreille on tärkeää myös se, että pakettia tullaan katsomaan yhdessä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa ja että hallitus on sitoutunut tekemään tarkastelun perusteella mahdollisesti tarvittavat lisäpäätökset ilmastopakettiin, niin taloudellisesti kuin lainsäädännöllisestikin.