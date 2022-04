Emma Kari haluaa aikataulun venäläisestä energiasta irtautumiseen – "Kultaakin arvokkaampaa"

"Tämä on meillekin vaikea paikka"

– Kyllä tämä on meillekin vaikea paikka, turha sitä on väistellä, hän kuitenkin myöntää.

"Kultaakin arvokkaampaa"

– Se, että on jatkuvasti viety eteenpäin toimia, joilla me vähennämme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, on tällä hetkellä kultaakin arvokkaampaa. Kyllä Suomessa on tehty viisaita asioista ja niistä kannattaa olla ylpeä, hän toteaa.