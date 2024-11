Sähköautojen renkaanvaihdossa vaaditaan erityistä huolellisuutta, mutta sen voi silti tehdä itse, kerrotaan Autoliitosta.



Tarkkuutta tarvitaan, koska sähkö- ja hybridiautot ovat polttomoottoriautoja painavampia, niissä on usein suuret pyörät sekä niiden akku sijaitsee auton pohjassa.



Yleisesti ottaen mihin tahansa autoon voi tehdä itsenäisesti käyttöohjekirjaan kirjattuja asioita.



Lain mukaan autoissa on oltava talvirenkaat marraskuun alusta lähtien, jos sää tai keliolosuhteet edellyttävät sitä. Autoliiton mukaan rengasliikkeissä on nyt ruuhkaa, ja varauskirjat ovat monin paikoin täynnä.