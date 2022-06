Safari-ralli osoitti heti luonteensa, WRC-tähdiltä varoitus: "Melkoista selviytymistä on ollut"

M-Sport Fordin neljästä kuljettajasta vain yksi pääsi päivän maaliin saakka. Myös MM-sarjan kärkinimillä riitti ohjelmaa. Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak kärsi vaihdekeppiviasta jo avauspätkällä. Silti Tänak on kisassa neljäntenä vain 25,3 sekuntia kisaa johtavaa Toyotan Kalle Rovanperää perässä.

– Rallin alussa ajattelimme, että perjantai on kisan helpoin päivä. Nyt kuitenkin on ollut jo tosi vaikeaa, ja olemme menneet ihan äärirajoilla. Melkoista selviytymistä tämä on ollut. Varsinkin viimeinen pätkä oli haastava, kaksi ensimmäistä oikeastaan ihan nautittavia, Tänak summasi Naivashan huoltoparkissa.