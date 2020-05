Sadattuhannet lapset palasivat kouluun Uudessa-Seelannissa: "On turvallista"

Opetusministeri Chris Hipkinsin mukaan viesti vanhemmille on, että on turvallista lähettää lapset takaisin kouluun.

Uusi-Seelanti on onnistunut rajoittamaan hyvin koronaviruksen leviämistä. Varmistettuja tartuntoja on 1 149, ja virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity 21. Maassa on viisi miljoonaa asukasta.