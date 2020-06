Sadat saivat koronaviruksen lihanjalostustehtaalla Saksassa

Güterslohin kaupungissa Luoteis-Saksassa sijaitsevan Tönnies Group -yhtymän tehtaalta on löydetty jo liki 700 tartuntaa. Tuhansia työntekijöitä on edelleen testaamatta. Tehdas suljettiin keskiviikkona iltapäivällä.

Saksa on onnistunut hyvin koronaviruksen vastaisessa työssään. Vaikka se on EU:n väkirikkain maa, koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia on rekisteröity alle 9 000. Väkilukuun suhteutettuna Saksassa on kuollut 107 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 59.