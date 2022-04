Saarikko Ylelle: Suomi varaa Ukrainan pakolaisten kuluihin 500 miljoonaa euroa – Ruotsin hintalappu kaksinkertainen

Annika Saarikko kertoo haastattelussa nähneensä ensimmäisiä arvoita lisämenoista. Arviot on tehty 60 000 ukrainalaispakolaisen mukaan.

– On selvää, että tärkeysjärjestystä on päivitetty Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Kynnyskysymys on nyt panostaa turvallisuuteen ja varautua, Saarikko sanoo Ykkösaamussa.